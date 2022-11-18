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Российская армия разрушила в Украине более 300 образовательных учреждений – Зеленский

Российская армия разрушила в Украине более 300 образовательных учреждений – Зеленский

Киев • УНН

 • 287250 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. За 9 месяцев полномасштабной войны русская армия разрушила в Украине более 330 образовательных учреждений. Еще 2 719 подверглись обстрелам. Об этом во время обращения к ирландским студентам заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“российская армия за 9 месяцев войны разрушила в Украине 332 образовательных учреждения, еще 2 719 подверглись обстрелам. Это университеты, школы”, – сказал он.

Детали

Глава Государства подчеркнул, что россия ежедневно продолжает террор в Украине, нарушая все законы международного права. Он призвал студентов распространять правду об этой войне на общеевропейском уровне.

“российская агрессия не останавливается ни на день. Как ни на день не останавливается российская ложь миру. Поэтому за это все так же ни на день не должно останавливаться и международное давление на россию. И это могут делать не только политики, но и каждый на своем уровне. Конечно, нужно применить новые санкции против россии, и это эффективно. Нужен новый европейский санкционный пакет. Пожалуйста, защищайте эту потребность на общеевропейском уровне. Надо быть активными в распространении правды о войне и спровоцированном ею кризисе. Это то, что точно можете делать все вы. Говорите о том, что происходит”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

С 11 ноября российские войска нанесли по Украине 148 ракетных ударов, из них 111–15 ноября.

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