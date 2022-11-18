Росіяни за ніч випустили у бік Нікополя 40 снарядів: поцілили у сонячну підстанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що росіяни за ніч випустили у бік Нікополя 40 снарядів, передає УНН.
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Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь.
Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів.
Минулося без постраждалих.
У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автівки.
Нагадаємо
Генштаб у ранковому звіті повідомив, що протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала ударів на території України понад 80 разів.