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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Росіяни за ніч випустили у бік Нікополя 40 снарядів: поцілили у сонячну підстанцію

Росіяни за ніч випустили у бік Нікополя 40 снарядів: поцілили у сонячну підстанцію

Київ • УНН

 • 292460 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що росіяни за ніч випустили у бік Нікополя 40 снарядів, передає УНН.

Деталі

Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь.

Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів.

Минулося без постраждалих.

У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автівки.

Нагадаємо

Генштаб у ранковому звіті повідомив, що протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала ударів на території України понад 80 разів.

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