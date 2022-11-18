Росіяни за ніч випустили у бік Нікополя 40 снарядів: поцілили у сонячну підстанцію

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Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь.

Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів.

Минулося без постраждалих.

У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автівки.

Нагадаємо

Генштаб у ранковому звіті повідомив, що протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала ударів на території України понад 80 разів.