Россияне за ночь выпустили в сторону Никополя 40 снарядов: попали в солнечную подстанцию

Детали

От вражеского огня снова страдала Никопольский район. Россияне несколько раз накрыли РСЗО сам Никополь.

Выпустили на ночные кварталы более 40 снарядов.

Прошло без пострадавших.

В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Изуродованные гаражи и авто.

Напомним

Генштаб в утреннем отчете сообщил, что за прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла удары на территории Украины более 80 раз.