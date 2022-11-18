Россияне за ночь выпустили в сторону Никополя 40 снарядов: попали в солнечную подстанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне за ночь выпустили в сторону Никополя 40 снарядов, передает УНН.
Детали
От вражеского огня снова страдала Никопольский район. Россияне несколько раз накрыли РСЗО сам Никополь.
Выпустили на ночные кварталы более 40 снарядов.
Прошло без пострадавших.
В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Изуродованные гаражи и авто.
Напомним
Генштаб в утреннем отчете сообщил, что за прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла удары на территории Украины более 80 раз.