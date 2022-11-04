росіяни вночі завдали удару з С-300 під Запоріжжям, влучили у газову трубу - голова ОВА

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"Сьогодні вночі противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району. У результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території", - повідомив Старух.

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Зі слів посадовця, виникла пожежа, яка вже ліквідована рятувальниками.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо

У передмісті Запоріжжя вночі лунали вибухи.