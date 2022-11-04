россияне ночью нанесли удар с С-300 под Запорожьем, попали в газовую трубу - глава ОВА

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"Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района. В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории", - сообщил Старух.

Детали

По словам чиновника, возник пожар, который уже ликвидирован спасателями.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним

В пригороде Запорожья ночью звучали взрывы.