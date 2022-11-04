россияне ночью нанесли удар с С-300 под Запорожьем, попали в газовую трубу - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Российские войска ночью нанесли удар ракетами С-300 в Запорожском районе, попали в газовую трубу, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в пятницу, 4 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района. В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории", - сообщил Старух.
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По словам чиновника, возник пожар, который уже ликвидирован спасателями.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним
В пригороде Запорожья ночью звучали взрывы.