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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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росіяни вночі вдарили по Харкову трьома ракетами С-300 - голова ОВА

росіяни вночі вдарили по Харкову трьома ракетами С-300 - голова ОВА

Київ • УНН

 • 188632 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Нічний удар по Харкову російські окупанти здійснили, попередньо, ракетами С-300, є пошкодження господарської споруди та тролейбуса, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 3 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по місту Харків. У Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю. Попередньо, без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Пошкоджені житлові будинки, громадські споруди, сталися пожежі, зазначив голова ОВА.

Як зазначив посадовець, минулої доби в Куп'янську під обстрілом загинула 82-річна жінка. У Куп'янському районі 1 людина госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних жителів.

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека в області залишається дуже високою. Вчора біля села Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. 45-річний тракторист загинув.

"Наші захисники на лінії зіткнення продовжують вести бої з російськими окупантами", - зазначив голова ОВА.

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Мер Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив про три прильоти у місті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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