россияне ночью ударили по Харькову тремя ракетами С-300 - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ночной удар по Харькову российские оккупанты совершили, предварительно, ракетами С-300, есть повреждения хозяйственного сооружения и троллейбуса, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 3 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера около 23:00 враг нанес удар 3 ракетами, предварительно ЗРК С-300, по городу Харьков. В Киевском районе 1 ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю. Предварительно, без пострадавших", - сообщил Синегубов.
Детали
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города Купянск, Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Повреждены жилые дома, общественные постройки, произошли пожары, указал глава ОВА.
Как отметил чиновник, за прошедшие сутки в Купянске под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе 1 человек госпитализирован с ранениями. В Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей.
Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой. Вчера возле села Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле села Граково Чугуевского района на мине подорвался трактор. 45-летний тракторист погиб.
"Наши защитники на линии столкновения продолжают вести бои с российскими оккупантами", - отметил глава ОВА.
Ранее
Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил о трех прилетах в городе.