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росіяни вкотре обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини

Київ • УНН

 • 567049 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку у Telegram ОК "Північ".

росіяни вкотре обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини

Цитата

"Станом на 10:00 21 червня російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Чернігівській області з 08:30 до 08:50 зафіксовано 17 приходів, ймовірно з міномета 82 мм, в районі населеного пункту Карповичі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"Сумська область. З 03:10 до 03:15 зафіксовано 2 приходи, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Фотовиж. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що з 06:00 до 06:20 зафіксовано 12 приходів, ймовірно 82 мм. міномет, та 20 приходів, ймовірно, з АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Доповнення

За минулий тиждень армія рф 36 разів обстріляла 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 197 вибухів.

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