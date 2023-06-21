россияне в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговщины и Сумщины

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"По состоянию на 10:00 21 июня российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Черниговской области с 08:30 до 08:50 зафиксировано 17 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Карповичи. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

"Сумская область. С 03:10 до 03:15 зафиксировано 2 прихода, вероятно 120 мм миномет, в районе н.п. Фотовиж. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что с 06:00 до 06:20 зафиксировано 12 приходов, вероятно 82 мм. минометов, и 20 приходов, вероятно, с АГС. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало.

Дополнение

За прошедшую неделю армия рф 36 раз обстреляла 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 197 взрывов.