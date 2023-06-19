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За тиждень окупанти 36 разів обстріляли 14 населених пунктів Чернігівщини

Київ • УНН

 • 212084 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. За минулий тиждень армія рф 36 разів обстріляла 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 197 вибухів. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

За тиждень окупанти 36 разів обстріляли 14 населених пунктів Чернігівщини

Цитата

«За минулий тиждень ворог 36 разів обстріляв 14 прикордонних населених пунктів області, під час яких зафіксовано 197 вибухів. Шість разів противник застосовував авіацію та двічі дрони-камікадзе», - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними ОВА, внаслідок обстрілу селища Янжулівка Новгород-Сіверського району загинула місцева жителька.

Також голова Чернігівської ОВА повідомив, що на території Чернігівщини ЗСУ було збило один ворожий БпЛА.

Доповнення

Протягом субботи, 17 червня, окупанти здійснили 61 мінометний обстріл прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей. У Чернігівській області було зафіксовано приходи в районі населених пунктів Галаганівка (4 вибухи), Карповичі (2 вибухи), Архипівка (10 вибухів).

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