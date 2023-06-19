За неделю оккупанты 36 раз обстреляли 14 населенных пунктов Черниговщины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. За прошедшую неделю армия рф 36 раз обстреляла 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 197 взрывов. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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«За прошедшую неделю враг 36 раз обстрелял 14 приграничных населенных пунктов области, во время которых зафиксировано 197 взрывов. Шесть раз противник применял авиацию и дважды дроны-камикадзе», - говорится в сообщении.
Детали
По данным ОВА, в результате обстрела поселка Янжуловка Новгород-Северского района погибла местная жительница.
Также глава Черниговской ОВА сообщил, что на территории Черниговщины ВСУ сбили один вражеский БпЛА.
Дополнение
В течение субботы, 17 июня, оккупанты совершили 61 минометный обстрел приграничных территорий Черниговской и Сумской областей. В Черниговской области были зафиксированы приходы в районе населенных пунктов Галагановка (4 взрыва), Карповичи (2 взрыва), Архиповка (10 взрывов).