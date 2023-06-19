За неделю оккупанты 36 раз обстреляли 14 населенных пунктов Черниговщины

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«За прошедшую неделю враг 36 раз обстрелял 14 приграничных населенных пунктов области, во время которых зафиксировано 197 взрывов. Шесть раз противник применял авиацию и дважды дроны-камикадзе», - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОВА, в результате обстрела поселка Янжуловка Новгород-Северского района погибла местная жительница.

Также глава Черниговской ОВА сообщил, что на территории Черниговщины ВСУ сбили один вражеский БпЛА.

Дополнение

В течение субботы, 17 июня, оккупанты совершили 61 минометный обстрел приграничных территорий Черниговской и Сумской областей. В Черниговской области были зафиксированы приходы в районе населенных пунктов Галагановка (4 взрыва), Карповичи (2 взрыва), Архиповка (10 взрывов).