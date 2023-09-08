Росіяни вивели на бойове чергування ракетоносій: загальний залп до 8 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Окупанти вивели у Чорне море ракетоносій на бойове чергування. Про це повідмляють Сил оборони Півдні, пише УНН.
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"Вже традиційно в ніч ворог вивів ракетоносій на бойове чергування. Фрегат "адмірал макаров" може нести до 8 ракет типу "Калібр"", - йдетьссяу повідомленні.
Доповнення
Повітряни сили ЗСУ повідомляють про фіксацію пусків ударних БПЛА по Україні, зокрема на Півдні.
Також у Генштабі ЗСУ додають, що ворог завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.