Росіяни вивели на бойове чергування ракетоносій: загальний залп до 8 "Калібрів"

Цитата

"Вже традиційно в ніч ворог вивів ракетоносій на бойове чергування. Фрегат "адмірал макаров" може нести до 8 ракет типу "Калібр"", - йдетьссяу повідомленні.

Доповнення

Повітряни сили ЗСУ повідомляють про фіксацію пусків ударних БПЛА по Україні, зокрема на Півдні.

Також у Генштабі ЗСУ додають, що ворог завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.