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Росіяни вивели на бойове чергування ракетоносій: загальний залп до 8 "Калібрів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Окупанти вивели у Чорне море ракетоносій на бойове чергування. Про це повідмляють Сил оборони Півдні, пише УНН.

Цитата

"Вже традиційно в ніч ворог вивів ракетоносій на бойове чергування.  Фрегат "адмірал макаров" може нести до 8 ракет типу "Калібр"", - йдетьссяу повідомленні.

Доповнення 

Повітряни сили ЗСУ повідомляють про фіксацію пусків ударних БПЛА по Україні, зокрема на Півдні. 

Також у Генштабі ЗСУ додають, що ворог завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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