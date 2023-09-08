Россияне вывели на боевое дежурство ракетоноситель: общий залп до 8 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель на боевое дежурство. Об этом сообщают Сил обороны Юга, пишет УНН.
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"Уже традиционно в ночь враг вывел ракетоноситель на боевое дежурство. Фрегат "адмирал Макаров" может нести до 8 ракет типа "Калибр"", - говорится в сообщении.
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Воздушные силы ВСУ сообщают о фиксации пусков ударных БПЛА по Украине, в частности на Юге.
Также в Генштабе ВСУ добавляют, что враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.