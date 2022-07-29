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росіяни відійшли з втратами після спроби штурму в районах Соледара, Вершини і Семигір’я

росіяни відійшли з втратами після спроби штурму в районах Соледара, Вершини і Семигір’я

Київ • УНН

 • 109506 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Російські окупанти із втратами відійшли після спроби штурму в районах Соледара, Вершини і Семигір’я на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини.

Цитата

«Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно - зазнали втрат та відійшли», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Зазначається, що на Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.

«В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів», - інформує Генштаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ придушили штурм росіян в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків

Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

· На Краматорському напрямку ворог обстрілював зокрема райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА.

· На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.

· На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.

· На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.

· На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування наших військ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

· Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.

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