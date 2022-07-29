россияне отошли с потерями после попытки штурма в районах Соледара, Вершины и Семигорья
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Российские оккупанты с потерями отошли после попытки штурма в районах Соледара, Вершины и Семигирья на Донетчине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что на Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцево, Вершина и другие. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.
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«Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно - понесли потери и отошли», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки возле Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.
«В районе Щуровки наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов», - информирует Генштаб.
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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:
· На Краматорском направлении враг обстреливал в частности районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звановки, Спорного и Выемки. Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спорного. Недалеко от Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.
· На Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры со ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также противник вел воздушную разведку БпЛА у села Гремяч Черниговской области.
· На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Уды, Дементиевка, Слатино, Базалиевка, Победа, Маяк, Замуловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочки. Нанес авиаудар силами армейской авиации неподалеку от Старого Салтова.
· В Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и большого ряда других населенных пунктов.
· На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Враг боится и поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.
· Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ивановки, Токарева, Карьерного, Осокоровки, Благодатного, Кобзарцев и еще более тридцати населенных пунктов.