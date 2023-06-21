росіяни вдарили по Запорізькій області 87 разів за добу, є травмовані та руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. російські окупанти здійснили 87 обстрілів 18 населених пунктів Запорізької області за останню добу. Під час вечірньої атаки у Преображенці мінно-вибухові травми отримали чотири місцеві жителі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, передає УНН.
Цитата
"За останню добу ворог здійснив 87 обстрілів 18 населених пунктів області: ракетний удар по Комишувасі, тричі атакував Левадне з БПЛА, здійснив 6 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Лобковому, Степовому та 77 артилерійських обстрілів по Преображенці, Гуляйполю, Оріхову, Темирівці, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Залізничному, П'ятихатках та інших прифронтових селах", - написав Малашко.
За його словами, надійшло 66 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автотранспорту, складських приміщень, комунікацій.
"Під час вечірньої атаки у Преображенці мінно-вибухові травми отримали чотири місцеві жителі - жінки 38, 43, 47 років та 54-річний чоловік. Їх оперативно доставили до медичної установи", - повідомив Малашко.
Доповнення
Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що є інформація, що в Запорізькій області російські окупанти мінують навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх.