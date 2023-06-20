Росіяни мінують населені пункти на Запоріжжі, де живуть люди - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Є інформація, що в Запорізькій області російські окупанти мінують навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Ми стикаємося на сам перед з тим, що ворог суцільно заміновує поля. Є інформація, що навіть цивільні населені пункти в Запорізькій області, скажімо, ворог мінує й навіть не попереджає про це місцевих жителів. Насправді це не тільки проблема для ЗСУ, які здійснюють наступ, росіяни воюють з цивільним населенням», - розповіла Маляр.
Вона зазначила, що тому це насамперед небезпечно для людей, які там знаходяться.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у понеділок підтвердив звільнення села П'ятихатки у Запорізькій області і показав відео.