Россияне минируют населенные пункты в Запорожской области, где живут люди - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Есть информация, что в Запорожской области российские оккупанты минируют даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Мы сталкиваемся с тем, что враг сплошь заминирует поля. Есть информация, что даже гражданские населенные пункты в Запорожской области, скажем, враг минирует и даже не предупреждает об этом местных жителей. На самом деле это не только проблема для ВСУ, которые осуществляют наступление, россияне воюют с гражданским населением», - рассказала Маляр.
Она отметила, что поэтому это прежде всего опасно для людей, которые там находятся.
Дополнение
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в понедельник подтвердил освобождение села Пятихатки в Запорожской области и показал видео.