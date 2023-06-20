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Россияне минируют населенные пункты в Запорожской области, где живут люди - Маляр

Киев • УНН

 • 876462 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Есть информация, что в Запорожской области российские оккупанты минируют даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Россияне минируют населенные пункты в Запорожской области, где живут люди - Маляр

Цитата

«Мы сталкиваемся с тем, что враг сплошь заминирует поля. Есть информация, что даже гражданские населенные пункты в Запорожской области, скажем, враг минирует и даже не предупреждает об этом местных жителей. На самом деле это не только проблема для ВСУ, которые осуществляют наступление, россияне воюют с гражданским населением», - рассказала Маляр.

Она отметила, что поэтому это прежде всего опасно для людей, которые там находятся.

Дополнение

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в понедельник подтвердил освобождение села Пятихатки в Запорожской области и показал видео.

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