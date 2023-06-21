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россияне ударили по Запорожской области 87 раз за сутки, есть травмированные и разрушения

Киев • УНН

 • 548942 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. российские оккупанты совершили 87 обстрелов 18 населенных пунктов Запорожской области за последние сутки. Во время вечерней атаки в Преображенке минно-взрывные травмы получили четыре местных жителя. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, передает УНН.

россияне ударили по Запорожской области 87 раз за сутки, есть травмированные и разрушения

Цитата

"За последние сутки враг совершил 87 обстрелов 18 населенных пунктов области: ракетный удар по Камышевахе, трижды атаковал Левадное с БПЛА, совершил 6 ударов из РСЗО по Левадному, Новодаровке, Лобковому, Степному и 77 артиллерийских обстрелов по Преображенке, Гуляйполю, Орехову, Темировке, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Волшебному, Железнодорожному, Пятихаткам и другим прифронтовым селам", - написал Малашко.

По его словам, поступило 66 сообщений о повреждении и разрушении жилых домов, хозяйственных построек, автотранспорта, складских помещений, коммуникаций.

"Во время вечерней атаки в Преображенке минно-взрывные травмы получили четыре местных жителя - женщины 38, 43, 47 лет и 54-летний мужчина. Их оперативно доставили в медицинское учреждение", - сообщил Малашко.

Дополнение

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что есть информация, что в Запорожской области российские оккупанты минируют даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их.

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