росіяни вдарили по Донеччині ще 24 рази, у Краматорську знищили коледж: показали наслідки

Цитата

"За добу ворог 24 рази обстріляв мирне населення, є вбиті та поранені. Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів – 16 будинків, магазин, коледж і академію, господарчі споруди, автомобілі громадян", - йдеться у повідомленні поліції у Telegram.

Деталі

Росіяни, як вказано, минулої доби били по 16 населених пунктах – містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Залізне, Часі Яр, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, селах Зеленопілля, Максимільянівка, Дружба, Пришиб, Озарянівка, Олександропіль, Первомайське.

Російська армія вела вогонь по житловим секторам з авіації, РСЗВ «Ураган», артилерії, танків.

Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Вранці, 19 серпня, російські окупанти обстріляли навчальний заклад міста Краматорськ Донецької області. Мер міста Олександр Гончаренко показав Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну після ракетного удару.