Загарбники вдарили по Краматорську: пошкоджено навчальні заклади
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вранці, 19 серпня, російські окупанти обстріляли навчальні заклади міста Краматорськ Донецької області. Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко, передає УНН.
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"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - зазначив він.
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