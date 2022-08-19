Загарбники вдарили по Краматорську: пошкоджено навчальні заклади

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"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - зазначив він.

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Російські військові обстріляли приватний сектор Краматорська на Донеччині – зруйновано будинки.

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