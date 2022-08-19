Захватчики ударили по Краматорску: повреждены учебные заведения

Цитата

"Утренний удар по Краматорску. Оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв", - отметил он.

Напомним

Российские военные обстреляли частный сектор Краматорска в Донецкой области – разрушены дома.

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