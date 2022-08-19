Захватчики ударили по Краматорску: повреждены учебные заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Утром, 19 августа, российские оккупанты обстреляли учебные заведения города Краматорск Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко, передает УНН.
Цитата
"Утренний удар по Краматорску. Оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв", - отметил он.
Напомним
Российские военные обстреляли частный сектор Краматорска в Донецкой области – разрушены дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты снова ударили ракетами по университету имени Петра Могилы в Николаеве