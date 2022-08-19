россияне ударили по Донецкой области еще 24 раза, в Краматорске уничтожили колледж: показали последствия

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"За сутки враг 24 раза обстрелял мирное население, есть убитые и раненые. Разрушениям подверглись 27 гражданских объекта – 16 домов, магазин, колледж и академия, хозяйственные постройки, автомобили граждан", - говорится в сообщении полиции в Telegram.

Детали

Россияне, как указано, за прошедшие сутки били по 16 населенным пунктам – городам Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Торецк, Зализное, Часов Яр, Николаевка, Красногоровка, пгт Пивничное, селам Зеленополье, Максимилиановка, Дружба, Пришиб, Озаряновка, Александрополь, Первомайское.

Российская армия вела огонь по жилым секторам из авиации, РСЗО «Ураган», артиллерии, танков.

Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Утром, 19 августа, российские оккупанты обстреляли учебное заведение города Краматорск Донецкой области. Мэр города Александр Гончаренко показал Краматорский профессиональный колледж технологий и дизайна после ракетного удара.