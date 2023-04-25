росіяни вбили ще двох жителів Донеччини, поранили 13
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські війська за 24 квітня вбили двох жителів Донецької області, ще 13 поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«За 24 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські війська у ніч на 24 квітня завдали ракетний удар по Краматорську Донецької області.
Днями дитина отримала поранення у Донецькій області, яку продовжують обстрілювати російські окупанти.