россияне убили еще двух жителей Донецкой области, ранили 13
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российские войска за 24 апреля убили двух жителей Донецкой области, еще 13 ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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«За 24 апреля россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Шахтерском. Еще 13 человек в области получили ранения», - написал Кириленко.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.
На днях ребенок получил ранения в Донецкой области, которую продолжают обстреливать российские оккупанты.