росіяни вночі випустили дві ракети по Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські війська у ніч на 24 квітня завдали ракетний удар по Краматорську Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Опівночі росіяни випустили дві ракети по Краматорську - пошкоджені школа та прилеглі приватні будинки", - повідомив Кириленко.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 24 квітня така:
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- На Волноваському напрямку 2 людини поранено у Новоукраїнці, у селі пошкоджено 2 приватні будинки та адмінбудівлю.
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- На Донецькому напрямку не вщухали обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Шість разів росіяни обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 6 будинків: 3 в Гострому, 2 у Веселому Гаю і 1 у Ганнівці. Ще 2 будинки пошкоджено у Галицинівці Новогродівської ТГ.
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- На Горлівському напрямку відомо про пошкодження 2 приватних будинків та 1 багатоповерхівки у Бахмуті. 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді, ще 1 у Предтечиному Костянтинівської громади. Зафіксовано обстріли околиць Часовоярської і Соледарської громад.
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- На Лисичанському напрямку 10 снарядів поцілили на територію Торського і Зарічного Лиманської громади.
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Доповнення
За добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області, поранили ще 2.