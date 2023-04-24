россияне ночью выпустили две ракеты по Краматорску
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"В полночь россияне выпустили две ракеты по Краматорску - повреждены школа и близлежащие частные дома", - сообщил Кириленко.
Детали
По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 24 апреля такова:
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- На Волновахском направлении 2 человека ранены в Новоукраинке, в селе повреждены 2 частных дома и админздание.
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- На Донецком направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую громаду, повредили 6 домов: 3 в Остром, 2 в Веселом Гаю и 1 в Анновке. Еще 2 дома повреждены в Галициновке Новогродовской ТГ.
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- На Горловском направлении известно о повреждении 2 частных домов и 1 многоэтажки в Бахмуте. 2 дома повреждены в Торецкой громаде, еще 1 в Предтечино Константиновской громады. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской и Соледарской громад.
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- На Лисичанском направлении 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской громады.
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Дополнение
За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили ещё 2.