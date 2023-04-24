россияне ночью выпустили две ракеты по Краматорску

Цитата

"В полночь россияне выпустили две ракеты по Краматорску - повреждены школа и близлежащие частные дома", - сообщил Кириленко.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 24 апреля такова:



На Волновахском направлении 2 человека ранены в Новоукраинке, в селе повреждены 2 частных дома и админздание.

направлении 2 человека ранены в Новоукраинке, в селе повреждены 2 частных дома и админздание.

На Донецком направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую громаду, повредили 6 домов: 3 в Остром, 2 в Веселом Гаю и 1 в Анновке. Еще 2 дома повреждены в Галициновке Новогродовской ТГ.

направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую громаду, повредили 6 домов: 3 в Остром, 2 в Веселом Гаю и 1 в Анновке. Еще 2 дома повреждены в Галициновке Новогродовской ТГ.

На Горловском направлении известно о повреждении 2 частных домов и 1 многоэтажки в Бахмуте. 2 дома повреждены в Торецкой громаде, еще 1 в Предтечино Константиновской громады. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской и Соледарской громад.

направлении известно о повреждении 2 частных домов и 1 многоэтажки в Бахмуте. 2 дома повреждены в Торецкой громаде, еще 1 в Предтечино Константиновской громады. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской и Соледарской громад.

На Лисичанском направлении 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской громады.

направлении 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской громады.

Дополнение

За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили ещё 2.