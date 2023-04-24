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россияне ночью выпустили две ракеты по Краматорску

россияне ночью выпустили две ракеты по Краматорску

Киев • УНН

 • 321410 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В полночь россияне выпустили две ракеты по Краматорску - повреждены школа и близлежащие частные дома", - сообщил Кириленко.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 24 апреля такова:

  • На Волновахском направлении 2 человека ранены в Новоукраинке, в селе повреждены 2 частных дома и админздание.
  • На Донецком направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую громаду, повредили 6 домов: 3 в Остром, 2 в Веселом Гаю и 1 в Анновке. Еще 2 дома повреждены в Галициновке Новогродовской ТГ.
  • На Горловском направлении известно о повреждении 2 частных домов и 1 многоэтажки в Бахмуте. 2 дома повреждены в Торецкой громаде, еще 1 в Предтечино Константиновской громады. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской и Соледарской громад.
  • На Лисичанском направлении 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской громады.

Дополнение

За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили ещё 2. 

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