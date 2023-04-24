росіяни вбили ще двох жителів Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти вбили ще двох жителів Донецької області, ще двох поранено. Такі дані за 23 квітня оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 23 квітня стало відомо про ще 2 людей, убитих росіянами на Донеччині, - у Бахмуті. Ще 2 людини в області дістали поранення", - написав він.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.