россияне убили еще двух жителей Бахмута

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты убили еще двух жителей Донецкой области, еще двое ранены. Такие данные за 23 апреля обнародовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 23 апреля стало известно о еще 2 людях, убитых россиянами в Донецкой области, - в Бахмуте. Еще 2 человека в области получили ранения", - написал он.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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