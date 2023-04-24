россияне убили еще двух жителей Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты убили еще двух жителей Донецкой области, еще двое ранены. Такие данные за 23 апреля обнародовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За 23 апреля стало известно о еще 2 людях, убитых россиянами в Донецкой области, - в Бахмуте. Еще 2 человека в области получили ранения", - написал он.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.