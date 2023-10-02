росіяни у Мелітополі масово встановлюють вишки мобільного зв’язку: мер міста розповів, як захистити себе

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За словами Федорова, сьогодні десятки вишок мобільного зв’язку встановлені на території тимчасово окупованого Мелітополя. Ворог це робить з декількох причин. По-перше, як зазначив мер, росіяни так і не змогли переналаштувати вишки деяких українських мобільних операторів. По-друге, ворог намагається прослуховувати та контролювати всі розмови та весь трафік інтернету, який відбувається в тимчасовій окупації, таким чином, намагаючись посилити інформаційний вакуум та ефективніше виявляти спротив.

Крім того, Іван Федоров додав, що єдина можливість захистити себе від російського терору це використовувати VPN. Проте приблизно місяць тому ворог почав блокувати навіть платні застосунки, тому зараз VPN працює лише в 40-50% випадків.

«Єдиний шлях обходити цей контроль, це використовувати VPN. Саме цьому ми навчаємо наших мешканців, щоб вони використовували VPN і за допомогою VPN і месенджерів вони вже зв’язувались з усім цивілізованим світом»,- зазначив Іван Федоров.

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