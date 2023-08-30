Окупанти доставили у Мелітополь ще один мобільний крематорій - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти доставили до Мелітополя другий мобільний крематорій, який працює цілодобово, розповів в ефірі телемарафону одного з українських телеканалів міський голова Іван Федоров, передає УНН.
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"Ліквідація ворога продовжується. Ворог починає доставляти та перевозити мобільні крематорії. Так, на прикладі Мелітополя, ще один мобільний крематорій з'явився на вулиці Михайла Оратовського", - розповів Федоров.
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Він додав, що крематорій також працює і у Бердянську. Жителі двох міст повідомляють про "жахливий сморід", з крематоріїв "валить чорний дим".
"Також ми бачимо тенденцію, що вони працюють що в Мелітополі, що в Бердянську цілодобово... Коли чорні пакети закінчились, крематоріїв багато не буває", - зазначив міський голова.
Нагадаємо
Міський голова Іван Федоров 28 серпня повідомив, що неподалік від Мелітополя та Якимівки пролунали вибухи, "привіти" російським окупантам було чути у Токмаку Запорізької області.