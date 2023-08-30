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Окупанти доставили у Мелітополь ще один мобільний крематорій - Федоров

Окупанти доставили у Мелітополь ще один мобільний крематорій - Федоров

Київ • УНН

 • 527329 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти доставили до Мелітополя другий мобільний крематорій, який працює цілодобово, розповів в ефірі телемарафону одного з українських телеканалів міський голова Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Ліквідація ворога продовжується. Ворог починає доставляти та перевозити мобільні крематорії. Так, на прикладі Мелітополя, ще один мобільний крематорій з'явився на вулиці Михайла Оратовського", - розповів Федоров.

Деталі

Він додав, що крематорій також працює і у Бердянську. Жителі двох міст повідомляють про "жахливий сморід", з крематоріїв "валить чорний дим".

"Також ми бачимо тенденцію, що вони працюють що в Мелітополі, що в Бердянську цілодобово... Коли чорні пакети закінчились, крематоріїв багато не буває", - зазначив міський голова.

Нагадаємо

Міський голова Іван Федоров 28 серпня повідомив, що неподалік від Мелітополя та Якимівки пролунали вибухи, "привіти" російським окупантам було чути у Токмаку Запорізької області.

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