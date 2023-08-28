Під Мелітополем та Якимівкою пролунали вибухи, "привіти" було чути у Токмаку - Федоров

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"Окупантам на Запоріжжі спекотно. Жителі Мелітопольського району повідомляють про вибухи неподалік Мелітополя та Якимівки. Учора палкі привіти росвійськовим було чутно у Токмаку. Чекаємо на подробиці", - написав Федоров.

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Федоров вказував, що останні дні були надпекельними для ворога на Мелітопольському напрямку, а в Токмаку йде ліквідація ворога, можна сказати, щогодини.