Под Мелитополем и Акимовкой прогремели взрывы, "приветы" были слышны в Токмаке - Федоров

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"Оккупантам на Запорожье жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах неподалеку Мелитополя и Акимовки. Вчера горячие приветы росвоенным были слышны в Токмаке. Ждем подробностей", - написал Федоров в Telegram.

Напомним

Федоров указывал, что последние дни были сверхадскими для врага на Мелитопольском направлении, а в Токмаке идет ликвидация врага, можно сказать, ежечасно.