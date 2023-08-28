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Под Мелитополем и Акимовкой прогремели взрывы, "приветы" были слышны в Токмаке - Федоров

Киев • УНН

 • 2723107 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Неподалеку от Мелитополя и Акимовки прогремели взрывы, "приветы" российским оккупантам были слышны в Токмаке Запорожской области, сообщил в понедельник Мелитопольский городской голова Иван Федоров, пишет УНН.

Цитата

"Оккупантам на Запорожье жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах неподалеку Мелитополя и Акимовки. Вчера горячие приветы росвоенным были слышны в Токмаке. Ждем подробностей", - написал Федоров в Telegram.

Напомним

Федоров указывал, что последние дни были сверхадскими для врага на Мелитопольском направлении, а в Токмаке идет ликвидация врага, можно сказать, ежечасно.

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