Под Мелитополем и Акимовкой прогремели взрывы, "приветы" были слышны в Токмаке - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Неподалеку от Мелитополя и Акимовки прогремели взрывы, "приветы" российским оккупантам были слышны в Токмаке Запорожской области, сообщил в понедельник Мелитопольский городской голова Иван Федоров, пишет УНН.
Цитата
"Оккупантам на Запорожье жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах неподалеку Мелитополя и Акимовки. Вчера горячие приветы росвоенным были слышны в Токмаке. Ждем подробностей", - написал Федоров в Telegram.
Напомним
Федоров указывал, что последние дни были сверхадскими для врага на Мелитопольском направлении, а в Токмаке идет ликвидация врага, можно сказать, ежечасно.