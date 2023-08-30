Оккупанты доставили в Мелитополь еще один мобильный крематорий - Федоров

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"Ликвидация врага продолжается. Враг начинает доставлять и перевозить мобильные крематории. Так, на примере Мелитополя, еще один мобильный крематорий появился на улице Михаила Оратовского", - рассказал Федоров.

Детали

Он добавил, что крематорий также работает и в Бердянске. Жители двух городов сообщают об "ужасной вони", из крематориев "валит черный дым".

"Также мы видим тенденцию, что они работают что в Мелитополе, что в Бердянске круглосуточно... Когда черные пакеты закончились, крематориев много не бывает", - отметил городской голова.

Напомним

Городской голова Иван Федоров 28 августа сообщил, что неподалеку от Мелитополя и Акимовки раздались взрывы, "приветы" российским оккупантам были слышны в Токмаке Запорожской области.