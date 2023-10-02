россияне в Мелитополе массово устанавливают вышки мобильной связи: мэр города рассказал, как защитить себя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. россияне, устанавливая вышки мобильной связи на оккупированных территориях, пытаются контролировать весь интернет-трафик, однако есть способ обойти этот контроль. Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По словам Федорова, сегодня десятки вышек мобильной связи установлены на территории временно оккупированного Мелитополя. Враг это делает по нескольким причинам. Во-первых, как отметил мэр, россияне так и не смогли перенастроить вышки некоторых украинских мобильных операторов. Во-вторых, враг пытается прослушивать и контролировать все разговоры и весь трафик интернета, который происходит во временной оккупации, таким образом, пытаясь усилить информационный вакуум и эффективнее выявлять сопротивление.
Кроме того, Иван Федоров добавил, что единственная возможность защитить себя от российского террора это использовать VPN. Однако примерно месяц назад враг начал блокировать даже платные приложения, поэтому сейчас VPN работает только в 40-50% случаев.
«Единственный путь обходить этот контроль, это использовать VPN. Именно этому мы обучаем наших жителей, чтобы они использовали VPN и с помощью VPN и мессенджеров они уже связываются со всем цивилизованным миром», - отметил Иван Федоров.
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