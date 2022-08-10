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росіяни почали навчання на іранських безпілотниках - CNN

росіяни почали навчання на іранських безпілотниках - CNN

Київ • УНН

 • 171924 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російські фахівці протягом останніх кількох тижнів почали тренування з безпілотниками в Ірані. Це є ознакою того, що росія має намір придбати системи для того, щоб використати їх у війні в Україні, розповів CNN представник уряду США, пише УНН.

Цитата

"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу БПЛА з Ірану в росію", - повідомив представник США.

Він додав, що нещодавно розвідувальні дані про навчання було розсекречено.

Контекст

12 липня радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що росія звернулася до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України. Він додав, поки невідомо, чи країна вже доставила які-небудь БПЛА рф.

Згодом Білий дім оприлюднив інформацію, що російські чиновники відвідали Іран для огляду бойових дронів. 

19 липня у Держдепі США заявили, що Вашингтон введе санкції проти Ірану, якщо країна постачатиме росії бойові безпілотники.

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