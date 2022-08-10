росіяни почали навчання на іранських безпілотниках - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російські фахівці протягом останніх кількох тижнів почали тренування з безпілотниками в Ірані. Це є ознакою того, що росія має намір придбати системи для того, щоб використати їх у війні в Україні, розповів CNN представник уряду США, пише УНН.
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"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу БПЛА з Ірану в росію", - повідомив представник США.
Він додав, що нещодавно розвідувальні дані про навчання було розсекречено.
Контекст
12 липня радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що росія звернулася до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України. Він додав, поки невідомо, чи країна вже доставила які-небудь БПЛА рф.
Згодом Білий дім оприлюднив інформацію, що російські чиновники відвідали Іран для огляду бойових дронів.
19 липня у Держдепі США заявили, що Вашингтон введе санкції проти Ірану, якщо країна постачатиме росії бойові безпілотники.