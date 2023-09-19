росіяни обстріляли один з навчальних закладів Херсона: постраждали дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. російські війська з артилерії обстріляли один з вищих навчальних закладів Херсона, дві жінки отримали поранення, повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
Через ворожий удар закладу в Херсоні постраждали дві людини.
У 31-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму. Також до лікарні у стані середньої тяжкості доставили 45-річну місцеву жительку.
Доповнення
Також 19 вересня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей.
Загалом за сьогодні в обласному центрі 3 поранені й 2 загиблі людини.