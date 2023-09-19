россияне обстреляли одно из учебных заведений Херсона: пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. российские войска из артиллерии обстреляли одно из высших учебных заведений Херсона, две женщины получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
Из-за вражеского удара по заведению в Херсоне пострадали два человека.
У 31-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму. Также в больницу в состоянии средней тяжести доставили 45-летнюю местную жительницу.
Дополнение
Также 19 сентября российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека.
Всего за сегодня в областном центре 3 раненых и 2 погибших человека.