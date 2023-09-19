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Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей. Загалом за сьогодні в обласному центрі 3 поранені й 2 загиблі людини. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Цитата

«Після 15:00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей. Загалом в обласному центрі за сьогодні 3 поранених і 2 загиблих на цю годину», - написав Мрочко у Telegram.

Доповнення

У Херсоні російські війська обстріляли тролейбус, внаслідок чого загинули 49-річний сержант поліції та один пасажир. Ще один пасажир отримав поранення. 

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