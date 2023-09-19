Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, є постраждалі

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«Після 15:00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей. Загалом в обласному центрі за сьогодні 3 поранених і 2 загиблих на цю годину», - написав Мрочко у Telegram.

Доповнення

У Херсоні російські війська обстріляли тролейбус, внаслідок чого загинули 49-річний сержант поліції та один пасажир. Ще один пасажир отримав поранення.