Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей. Загалом за сьогодні в обласному центрі 3 поранені й 2 загиблі людини. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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«Після 15:00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей. Загалом в обласному центрі за сьогодні 3 поранених і 2 загиблих на цю годину», - написав Мрочко у Telegram.
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У Херсоні російські війська обстріляли тролейбус, внаслідок чого загинули 49-річний сержант поліції та один пасажир. Ще один пасажир отримав поранення.