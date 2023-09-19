Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека. Всего за сегодня в областном центре 3 раненых и 2 погибших человека. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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«После 15:00 враг обстрелял Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека. Всего в областном центре за сегодня 3 раненых и 2 погибших на этот час», - написал Мрочко в Telegram.
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В Херсоне российские войска обстреляли троллейбус, в результате чего погибли 49-летний сержант полиции и один пассажир. Еще один пассажир получил ранения.