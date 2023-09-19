Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції, двоє пасажирів травмовані

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"Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції", - зазначив Клименко.

Також поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років, їх шпиталізували до лікарні.

Крім того, внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.

Нагадаємо

Троє людей загинули, 11 отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонщини минулої доби. Ворог відкривав вогонь 95 разів.