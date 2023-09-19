Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції, двоє пасажирів травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Херсоні російські війська обстріляли тролейбус, внаслідок чого загинув 49-річний сержант поліції, також двоє чоловіків 33 та 57 років отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
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"Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції", - зазначив Клименко.
Також поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років, їх шпиталізували до лікарні.
Крім того, внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.
Нагадаємо
Троє людей загинули, 11 отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонщини минулої доби. Ворог відкривав вогонь 95 разів.