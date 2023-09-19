Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб сержант полиции, двое пассажиров травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Херсоне российские войска обстреляли троллейбус, в результате чего погиб 49-летний сержант полиции, также двое мужчин 33 и 57 лет получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции", - отметил Клименко.
Также ранения получили двое пассажиров — мужчины, 33 и 57 лет, их госпитализировали в больницу.
Кроме того, в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.м.
Напомним
Трое человек погибли, 11 получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсонщины за прошедшие сутки. Враг открывал огонь 95 раз.