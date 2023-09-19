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росіяни випустили керовану авіабомбу по Тягинці на Херсонщині

росіяни випустили керовану авіабомбу по Тягинці на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. російська авіація випустила керовану авіабомбу по селищу Тягинка Херсонської області. Пошкоджені лікарня, будинки та колишній склад. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Цитата

“російська авіація вдарила по Тягинці. Через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна у лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також 19 вересня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей.

Загалом за сьогодні в обласному центрі 3 поранені й 2 загиблі людини.

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