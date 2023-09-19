росіяни випустили керовану авіабомбу по Тягинці на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. російська авіація випустила керовану авіабомбу по селищу Тягинка Херсонської області. Пошкоджені лікарня, будинки та колишній склад. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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“російська авіація вдарила по Тягинці. Через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна у лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів”, - йдеться у повідомленні.
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Також 19 вересня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей.
Загалом за сьогодні в обласному центрі 3 поранені й 2 загиблі людини.