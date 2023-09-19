росіяни випустили керовану авіабомбу по Тягинці на Херсонщині

Цитата

“російська авіація вдарила по Тягинці. Через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна у лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також 19 вересня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей.

Загалом за сьогодні в обласному центрі 3 поранені й 2 загиблі людини.