россияне выпустили управляемую авиабомбу по Тягинке на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. российская авиация выпустила управляемую авиабомбу по поселку Тягинка Херсонской области. Повреждены больница, дома и бывший склад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
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“российская авиация ударила по Тягинке. Из-за попадания управляемой авиабомбы повреждено здание бывшего склада, выбиты окна в больнице, сельском клубе и домах местных жителей”, - говорится в сообщении.
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Также 19 сентября российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека.
Всего за сегодня в обласном центре 3 раненых и 2 погибших человека.