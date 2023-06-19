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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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росіяни обстрілами на Херсонщині пошкодили екскаватор ДСНС, загорілися 10 маршруток - ОП

Київ • УНН

 • 771204 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Російські війська обстріляли цивільні об'єкти у Херсонській області, загорілися 10 маршрутних автобусів, пошкоджено екскаватор рятувальників, повідомив у понеділок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.

росіяни обстрілами на Херсонщині пошкодили екскаватор ДСНС, загорілися 10 маршруток - ОП

Цитата

"Херсонщина. російські терористи здійснили обстріли цивільних об‘єктів. Була ліквідована пожежа 10 маршрутних автобусів. Також пошкоджено екскаватор ГУ ДСНС Одеської області", - написав Єрмак у Telegram і оприлюднив відео.

Доповнення

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти за 18 червня 35 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 261 снаряд з артилерії, мінометів та "Градів". російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

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