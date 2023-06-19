россияне обстрелами в Херсонской области повредили экскаватор ГСЧС, загорелись 10 маршруток - ОП

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"Херсонская область. российские террористы совершили обстрелы гражданских объектов. Был ликвидирован пожар 10 маршрутных автобусов. Также поврежден экскаватор ГУ ГСЧС Одесской области", - написал Ермак в Telegram и обнародовал видео.

Дополнение

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты за 18 июня 35 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 261 снаряд из артиллерии, минометов и "Градов". российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.