россияне обстрелами в Херсонской области повредили экскаватор ГСЧС, загорелись 10 маршруток - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Российские войска обстреляли гражданские объекты в Херсонской области, загорелись 10 маршрутных автобусов, поврежден экскаватор спасателей, сообщил в понедельник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Цитата
"Херсонская область. российские террористы совершили обстрелы гражданских объектов. Был ликвидирован пожар 10 маршрутных автобусов. Также поврежден экскаватор ГУ ГСЧС Одесской области", - написал Ермак в Telegram и обнародовал видео.
Дополнение
По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты за 18 июня 35 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 261 снаряд из артиллерии, минометов и "Градов". российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.