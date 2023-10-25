росіяни на Запоріжжі завдали 181 удар, здійснили 14 дронових атак
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали по Запорізькій області 181 удар, зокрема здійснили 14 дронових атак і по Запоріжжю - два ракетні удару, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Минулої доби окупанти завдали 181 удар по 21 населеному пункту", - написав Малашко у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, 157 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Щербаків, Полтавки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.
"Ворог здійснив 2 ракетні удари по Запоріжжю, 14 БПЛА-атак по Новодарівці, Малій Токмачці, Чарівному, Малинівці, Червоному, Новоданилівці, Малим Щербакам, Степовому та Кам'янському, 7 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новодарівки та Малої Токмачки, а також вгатив авіаснарядом по Новоданилівці", - повідомив Малашко.
Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих, зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
24 жовтня російські війська випустили по Запоріжжю, попередньо, дві балістичні ракети, одна з них влучила по підприємству.