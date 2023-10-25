россияне на Запорожье нанесли 181 удар, осуществили 14 дроновых атак
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 181 удар, в частности осуществили 14 дроновых атак и по Запорожью - два ракетных удара, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки оккупанты нанесли 181 удар по 21 населенному пункту", - написал Малашко в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, 157 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Зализничного, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Щербаков, Полтавки, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.
"Враг совершил 2 ракетных удара по Запорожью, 14 БПЛА-атак по Новодаровке, Малой Токмачке, Чаривному, Малиновке, Червоному, Новоданиловке, Малым Щербакам, Степному и Каменскому, 7 РСЗО-обстрелов Работино, Новодаровки и Малой Токмачки, а также ударил авиаснарядом по Новоданиловке", - сообщил Малашко.
Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших, отметил глава ОВА.
Напомним
24 октября российские войска выпустили по Запорожью, предварительно, две баллистические ракеты, одна из них попала по предприятию.