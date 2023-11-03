росіяни на Запоріжжі вдарили понад 170 разів, здійснили 24 БПЛА-атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли Запорізьку область 172 рази, у тому числі здійснили 24 атаки за допомогою безпілотників та завдали авіаційний удар. Постраждалих немає, є руйнування. Про це повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«Минулої доби ворог завдав 172 удари по 20 містах та селах Запорізької області», - написав Малашко у Telegram.
Деталі
Минулої доби російські військовослужбовці 137 разів з артилерії обстріляли території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Новопавлівки, Левадного, Затишшя, Лугівського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах.
Крім того, росія здійснила 24 БПЛА-атаки по Залізничному, Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Роботиному й Малій Токмачці, авіаційний удар по Новодарівці, а також 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Малинівки та Роботиного.
«Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», - вказав Малашко.
Доповнення
Російські війська за 1 листопада обстріляли Запорізьку область 163 рази, у тому числі завдали авіаудари по Оріхову, Роботиному та Новодарівці, одна людина загинула.