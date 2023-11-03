россияне на Запорожье ударили более 170 раз, осуществили 24 БПЛА-атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область 172 раза, в том числе совершили 24 атаки с помощью беспилотников и нанесли авиационный удар. Пострадавших нет, есть разрушения. Об этом сообщил в пятницу председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
«За прошедшие сутки враг нанес 172 удара по 20 городам и селам Запорожской области», - написал Малашко в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки российские военнослужащие 137 раз из артиллерии обстреляли территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Новопавловки, Левадного, Затишья, Луговского, Пятихаток, Малых Щербаков, Каменского и других прифронтовых населенных пунктах.
Кроме того, россия осуществила 24 БПЛА-атаки по Железнодорожному, Гуляйполю, Новодаровке, Новоданиловке, Червоному, Чаривному, Малиновке, Роботино и Малой Токмачке, авиационный удар по Новодаровке, а также 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Малой Токмачки, Полтавки, Малиновки и Роботино.
«Поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», - указал Малашко.
Дополнение
Российские войска за 1 ноября обстреляли Запорожскую область 163 раза, в том числе нанесли авиаудары по Орехову, Роботино и Новодаровке, один человек погиб.